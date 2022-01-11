Миллиарды страниц печатного текста: Европолу приказали удалить петабайты личных данных

Главное полицейское ведомство Евросоюза получило распоряжение удалить огромные массивы персональных данных, полученных в течение последних шести лет. Приказ поступил от Европейского надзорного органа по защите данных (EDPS), который занимается защитой данных на территории большей части Европы.

EDPS выделил Европолу год на инспекцию баз данных и удаление сведений, не связанных с уголовными расследованиями. Общий объем такой информации, хранящиеся в базах Европола, оценивается примерно в четыре петабайта, что эквивалентно сотням миллиардов страниц печатного текста.

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Почему эти данные нужно удалить

В базах содержатся сведения о по меньшей мере четверти миллиона подозреваемых в террористической активности и серьезных преступлениях, а также информация о других людях, связанных с подозреваемыми. Данные получены из различных правоохранительных ведомств стран ЕС.

В тексте приказа EDPS упоминает о расследовании, связанном с порядком хранения данных, которое началось еще в 2019 году. Утверждается, что персональные данные чаще всего хранились и обрабатывались без достаточных оснований, в результате чего резиденты ЕС были ошибочно связаны с уголовной активностью.

Хотя с того времени некоторые меры были упорядочены Европолом, ведомство не выполнило требования EDPS определить приемлемый период хранения данных для фильтрации и выделения персональной информации, допущенной к анализу в рамках правил Европола,

– говорится в прессрелизе EDPS.

В результате в EDPS приступили к более активной защите прав жителей, выделив полицейскому ведомству год на сортировку существующих данных для того, чтобы определить, какие из них можно хранить на законных основаниях, и приказав удалять новые собранные данные, не категоризованные в течение шести месяцев.

Какую информацию должен удалить Европол

По данным европейских экспертов, база данных Европола как минимум частично состоит из сведений о людях, которые не являются "подозреваемыми", "потенциальными будущими преступниками", "лицами, которые находятся в контакте или связаны с преступниками", "жертвами", "свидетелями" или "информаторами".

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Правозащитники считают, что такой спектр категорий и так слишком широкий, а хранение данных о людях, которые не попадают в подобную классификацию, вызывает обеспокоенность тем, что Европол вел незаконное наблюдение за группами, которые стереотипно являются "подозрительными" или "опасными". Большинство граждан ЕС выступают за защиту своих цифровых прав.

Существуют и противоположные мнения. Ряд представителей аппарата ЕС считает, что правоохранительным органам необходимые инструменты, ресурсы и время для анализа данных, поступивших на законных основаниях, а платформа Европола поддерживает национальные полицейские ведомства, неспособные самостоятельно обрабатывать такие огромные массивы данных.