EDPS выделил Европолу год на инспекцию баз данных и удаление сведений, не связанных с уголовными расследованиями. Общий объем такой информации, хранящиеся в базах Европола, оценивается примерно в четыре петабайта, что эквивалентно сотням миллиардов страниц печатного текста.

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Почему эти данные нужно удалить

В базах содержатся сведения о по меньшей мере четверти миллиона подозреваемых в террористической активности и серьезных преступлениях, а также информация о других людях, связанных с подозреваемыми. Данные получены из различных правоохранительных ведомств стран ЕС.

В тексте приказа EDPS упоминает о расследовании, связанном с порядком хранения данных, которое началось еще в 2019 году. Утверждается, что персональные данные чаще всего хранились и обрабатывались без достаточных оснований, в результате чего резиденты ЕС были ошибочно связаны с уголовной активностью.

Хотя с того времени некоторые меры были упорядочены Европолом, ведомство не выполнило требования EDPS определить приемлемый период хранения данных для фильтрации и выделения персональной информации, допущенной к анализу в рамках правил Европола,

– говорится в прессрелизе EDPS.

В результате в EDPS приступили к более активной защите прав жителей, выделив полицейскому ведомству год на сортировку существующих данных для того, чтобы определить, какие из них можно хранить на законных основаниях, и приказав удалять новые собранные данные, не категоризованные в течение шести месяцев.

Какую информацию должен удалить Европол

По данным европейских экспертов, база данных Европола как минимум частично состоит из сведений о людях, которые не являются "подозреваемыми", "потенциальными будущими преступниками", "лицами, которые находятся в контакте или связаны с преступниками", "жертвами", "свидетелями" или "информаторами".

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Правозащитники считают, что такой спектр категорий и так слишком широкий, а хранение данных о людях, которые не попадают в подобную классификацию, вызывает обеспокоенность тем, что Европол вел незаконное наблюдение за группами, которые стереотипно являются "подозрительными" или "опасными". Большинство граждан ЕС выступают за защиту своих цифровых прав.

Интересно! Существуют и противоположные мнения. Ряд представителей аппарата ЕС считает, что правоохранительным органам необходимые инструменты, ресурсы и время для анализа данных, поступивших на законных основаниях, а платформа Европола поддерживает национальные полицейские ведомства, неспособные самостоятельно обрабатывать такие огромные массивы данных.