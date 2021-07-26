Космический туризм становится реальностью: Брэнсон и Безос заложили начало новой эпохи

Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон решили сделать космос более доступным для населения. Они даже устроили гонки – кто первый доберется до орбиты.

Основатель Blue Origin заявил, что его команда собирается проложить путь в космос, чтобы потомки могли строить будущее. В то же время основатель Virgin Galactic отметил, что всегда мечтал создать собственные космические линии и космический челнок, чтобы летать за пределы Земли.

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Миллиардеры Брэнсон и Безос полетели в космос

В конце концов Брэнсону удалось опередить своего соперника на 9 дней. После 17 лет подготовки он 11 июля добрался до границы атмосферы и космоса на корабле Unity, разработанном собственной компанией Virgin Galactic.

Инженеры подошли к запуску нестандартно. Самолет-носитель с челноком посередине взлетел горизонтально. Когда он поднялся на высоту 15 километров, пилоты включили двигатели ракеты, она на сверхзвуковой скорости добралась до высоты 86 километров над Землей. Однако они попали в суборбитальную зону, которую некоторые специалисты не считают космосом.

Полет Ричарда Брэнсона в космос: смотрите видео

Весь полет длился почти 1,5 часа. В невесомости члены экипажа находились несколько минут. По возвращении на Землю всех переполняли эмоции.

Ничто вас не может подготовить к ощущению, когда вы видите Землю из космоса. Это просто магически и нереально,

– сказал Брэнсон.

Уже 20 июля челнок Джеффа Безоса New Shepard отправился с ранчо миллиардера в Техасе в космос. В отличие от ракетоплана Брэнсона, Blue Origin в космос вздымался традиционно-вертикально. Ракета-носитель подняла капсулу с космонавтами на 76 километров над землей, которая затем отсоединилась от носителя и начала самостоятельное движение дальше.

Ею управляли бортовые компьютеры без участия человека и Центра управления полетами на Земле. Космонавты поднялись на 107 километров над нашей планетой и находились в невесомости несколько минут. Весь полет длился более 10 минут.



Корабль New Shepard стартовал с места запуска в Техасе / Фото Blue Origin

Джефф Безос собирается в 2021 году еще дважды отправить New Shepard в космос. Миллиардер сообщил, что уже нашлись желающие выложить немаленькую сумму за путешествие. Впрочем, пока он не разглашает стоимость билета.

Его компания Blue Origin уже получила заказы от нескольких десятков будущих космических туристов на 100 миллионов долларов. А вот его соперник Ричард Брэнсон заявил, что путешествия на Unity начнутся в 2022 году. Удовольствие увидеть Землю в иллюминаторе обойдется в 250 тысяч долларов.

Маск собирается разработать туристические путешествия к Луне

В спину двум миллиардерам дышит миллионер Илон Маск. Его компания SpaceX еще весной 2020 года доставила американских астронавтов на Международную космическую станцию, отменив 10-летнюю российскую монополию на запуск космонавтов на орбиту.

Теперь его челнок Dragon регулярно летает на МКС. А сам бизнесмен задумался о путешествиях. Американский бизнесмен планирует через несколько лет открыть для жителей планеты космические вояжи к спутнику Земли.

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