Не те вопросы

Интересно, что вместо поиска путей предотвращения катастроф, пятерка неназванных богачей – все из высшего эшелона мира инвестиций в технологии и хедж-фонды – хотела знать, как удержать охранников от нападения на них и уберечь свои продовольственные склады от рук голодных крестьян.

Интересно На старом польском кладбище нашли погребение женщины-"вампира" с серпом у горла

После того, как лимузин забрал Рашкоффа из аэропорта и привез к месту, которое он называет "залом для встреч", его ждал долгий разговор, начинавшийся как обычная беседа о будущем технологий. Впоследствии стали понятны подлинные намерения миллиардеров.

"Они начали безвредно и достаточно предсказуемо. Биткойн или Эфир? Виртуальная или дополненная реальность? Кто первым получит квантовые вычисления — Китай или Google? Что стало большей угрозой: глобальное потепление или биологическая война? Сколько нужно планировать, чтобы выжить без посторонней помощи? Должно ли укрытие иметь собственное снабжение воздуха? Какова была вероятность загрязнения грунтовых вод? Наконец, генеральный директор брокерской компании объяснил, что он почти завершил строительство собственной подземной бункерной системы, и спросил: "Как мне сохранить контроль над моими силами безопасности после события? Событие. Это был их эвфемизм для обозначения экологического коллапса, социальных беспорядков, ядерного взрыва, солнечной бури, неудержимого вируса или вредоносного компьютерного взлома, который уничтожает все", – говорится в статье.

Автор говорит, что его тогдашние собеседники размышляют над вопросом верности. Они понимают, что вооруженная охрана потребуется для защиты их территорий от рейдеров и разъяренных толп. Один из них уже обеспечил себе дюжину морских котиков. Но как платить охранникам, когда даже криптокошельки станут бесполезными? Что бы помешало им в конце концов выбрать себе лидера и пойти против бывшего работодателя?

Миллиардеры, по словам Рашкофа, рассматривали возможность использования специальных кодовых замков на поставках пищи, пароли к которым знали бы только они. Или заставить охранников носить какие-то "дисциплинарные ошейники" в обмен на их выживание. Или создавать роботов, которые будут служить охранниками и рабочими – если вообще эту технологию можно успеть разработать вовремя.

Я пытался их урезонить. Я привел просоциальные аргументы в пользу партнерства и солидарности как лучших подходов к нашим коллективным долгосрочным задачам. Способ заставить своих телохранителей проявлять лояльность в будущем — относиться к ним как к друзьям прямо сейчас, объяснил я. Не просто инвестируйте в боеприпасы и электрические ограждения, инвестируйте в людей и отношения. Они закатили глаза на то, что, вероятно, прозвучало для них как философия хиппи,

– говорит Рашкофф.

Автор статьи, занимающийся изучением влияния цифровых технологий на жизнь людей, пишет, что прямо сейчас богатые пытаются обеспечить себе "шикарные бункеры", а несколько компаний, которые предлагают "постапокалиптические продукты", обратились к нему, чтобы помочь продать их товары. Один стартап под названием Vivos, например, продает роскошные апартаменты, которые могут быть установлены в ракетных шахтах и других выведенных из эксплуатации военных объектах. В таких бункерах есть бассейны, игры, фильмы и даже целые рестораны.

Огромная проблема в том, что эти бункеры только оттягивают неизбежное, пишет Рашкофф. Вместо того чтобы вкладываться в развитие мира, они ищут способ изолироваться от него и его проблем.