Юсаку Маэдзава, японский миллиардер, о котором мы писали ранее, приобрел полет на Международную космическую станцию (МКС) за 40 миллионов долларов. Теперь он обратился к своим подписчикам, чтобы те помогли ему выдумать 100 странных занятий, которые он мог бы испытать на орбите.

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Сто странных занятий

Я хочу, чтобы этот опыт был для всех, а не только для меня, и поэтому я придумал этот план. Что мне делать в космосе? Что мне взять с собой в космос?

– написал Маэдзава.

Как одну из идей сам будущий турист предложил проверку и дальнейшее развенчание или подтверждение разнообразных мифов.

Маэдзава попал в заголовки газет в 2019 году, когда начал поиски спутницы, которая могла бы сопровождать его во время полета вокруг Луны на космическом корабле SpaceX, запуск которого планируется на 2023 год. Затем он изменил подход: заявил, что отберет для полета восемь творческих личностей.

Пока идет отбор, Маэдзава не сидит без дела: он приобрел тур на МКС и теперь предлагает всем желающим принять участие в мозговом штурме.

Автор лучшей идеи получит от Маэдзавы персонализированную нашивку космической миссии.

Мне так интересно, какая жизнь в космосе! Я планирую узнать это самостоятельно и поделиться со всем миром на моем канале YouTube,

– заявил Юсаку Маэдзава.