Айзекман выкупил три будущих космических запуска SpaceX, которые будут проводиться в рамках программы, получившей название Polaris. Согласно официальному сайту проекта Polaris, первые два запуска подразумевают отправление космических кораблей Crew Dragon на околоземную орбиту выше той точки, на которую когда-либо поднимались аппараты SpaceX в рамках беспилотных и пилотируемых полетов.

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На конечном этапе Polaris предполагает первый полет корабля Starship с людьми на борту. Все три миссии оплатил Айзекман.

Кто такой Джаред Айзекман? Американский миллиардер и владелец платежного сервиса Shift4 Payments. Он полностью оплатил космический запуск SpaceX Crew Dragon



Вместе с ним в трехдневный полет на низкую околоземную орбиту отправились врач детской больницы в Мемфисе Хейли Арсен, профессор геологии Сиан Проктор, а также сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски. Американский миллиардер и владелец платежного сервиса Shift4 Payments. Он полностью оплатил космический запуск SpaceX Crew Dragon в рамках миссии Inspiration4 и стал его непосредственным участником в сентябре прошлого года.Вместе с ним в трехдневный полет на низкую околоземную орбиту отправились врач детской больницы в Мемфисе Хейли Арсен, профессор геологии Сиан Проктор, а также сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

О миссии Polaris

В рамках первой миссии, получившей название Polaris Dawn, Айзекман сам планирует подняться на борт Crew Dragon. Вместе с ним в полет отправятся две сотрудницы SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон, а также бывший пилот ВВС США Скотт Потит, который был руководителем миссии Inspiration4.

Они проведут пять дней на орбите. Экипаж протестирует спутниковую связь Starlink и попытается выйти в открытый космос. В случае успеха это будет первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта.

Дата миссии: миссию планируют запустить в конце 2022 года.

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Задачей этого полета также будет сбор информации о том, как организм человека откликается на радиационный пояс Ван Аллена – область ближайшего космического пространства возле нашей планеты, которая имеет вид кольца и в которой расположены гигантские потоки электронов и протонов, удерживаемых магнитным полем Земли.

Подробнее о двух других миссиях обещают рассказать позже.