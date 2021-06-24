Интересная наука: как работает микроволновая печь

Микроволновая печь стала непременным атрибутом современной кухни. Благодаря прибору можно быстро разогреть, разморозить или приготовить пищу. Но задумывались ли вы над тем, как работает этот удобный кухонный гаджет?

Микроволновые печи изменили жизнь людей с того момента, как они начали гудеть и разогревать пищу в 1960-х годах XX века. Микроволновки пришли на смену газовым духовым шкафам, которые называют духовками. Это значительно ускорило процесс приготовления и разогрева пищи. Пользователям микроволновок нужно придерживаться нескольких правил пользования: никаких металлов, никаких плавких пластмасс, хрусталя и других предметов, которые не подходят для использования.

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Микроволновка – типичный атрибут современной кухни / Фото Unsplash

Принцип работы микроволновой печи

Микроволновки, как понятно из названия, нагревают пищу благодаря использованию микроволн – одной из форм электромагнитных волн, которые занимают диапазон между радиоволнами и инфракрасным излучением.

Внутри микроволновок устройство, называемое магнетроном, генерирует электромагнитное излучение микроволнового диапазона и направляет их на еду. В свою очередь пища нагревается благодаря энергии, которая передается по микроволнам. Энергия постепенно гаснет, так как волны теряют импульс. Поэтому часто больше разогревается внешняя сторона объекта нагрева, а внутренняя может остаться холодной. Она нагревается путем кондуктивной передачи тепла. Поэтому пищу нужно перемешивать для эффективного нагрева.

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Что нельзя ставить в микроволновку?