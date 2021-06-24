Микроволновые печи изменили жизнь людей с того момента, как они начали гудеть и разогревать пищу в 1960-х годах XX века. Микроволновки пришли на смену газовым духовым шкафам, которые называют духовками. Это значительно ускорило процесс приготовления и разогрева пищи. Пользователям микроволновок нужно придерживаться нескольких правил пользования: никаких металлов, никаких плавких пластмасс, хрусталя и других предметов, которые не подходят для использования.
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Микроволновка – типичный атрибут современной кухни / Фото Unsplash
Принцип работы микроволновой печи
Микроволновки, как понятно из названия, нагревают пищу благодаря использованию микроволн – одной из форм электромагнитных волн, которые занимают диапазон между радиоволнами и инфракрасным излучением.
Внутри микроволновок устройство, называемое магнетроном, генерирует электромагнитное излучение микроволнового диапазона и направляет их на еду. В свою очередь пища нагревается благодаря энергии, которая передается по микроволнам. Энергия постепенно гаснет, так как волны теряют импульс. Поэтому часто больше разогревается внешняя сторона объекта нагрева, а внутренняя может остаться холодной. Она нагревается путем кондуктивной передачи тепла. Поэтому пищу нужно перемешивать для эффективного нагрева.
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Что нельзя ставить в микроволновку?
- Некоторые типы пластмасс способны эффективно поглощать микроволны, что приводит к их расплавления и смешивания с пищей. Поэтому пластмассы не рекомендуются к использованию.
- Металлы не пропускают волны микроволнового диапазона, поэтому ваша пища будет нагреваться менее эффективно. Кроме того, могут появиться искровые разряды, которые повредят микроволновку.
- Посуду с рисунками или позолотой тоже нельзя использовать, так как краска может искрить, как и металлические примеси в ней.
- Хрусталь несет в себе примеси различных металлов, которые могут начать искрить. Часто посуда из хрусталя имеет разную толщину поверхности, что приведет к неравномерному нагреву. Это в совокупности с металлическими примесями может привести к повреждению как микроволновки, так и посуды.