Микроволновые печи изменили жизнь людей с того момента, как они начали гудеть и разогревать пищу в 1960-х годах XX века. Микроволновки пришли на смену газовым духовым шкафам, которые называют духовками. Это значительно ускорило процесс приготовления и разогрева пищи. Пользователям микроволновок нужно придерживаться нескольких правил пользования: никаких металлов, никаких плавких пластмасс, хрусталя и других предметов, которые не подходят для использования.

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Микроволновка – типичный атрибут современной кухни / Фото Unsplash

Принцип работы микроволновой печи

Микроволновки, как понятно из названия, нагревают пищу благодаря использованию микроволн – одной из форм электромагнитных волн, которые занимают диапазон между радиоволнами и инфракрасным излучением.

Внутри микроволновок устройство, называемое магнетроном, генерирует электромагнитное излучение микроволнового диапазона и направляет их на еду. В свою очередь пища нагревается благодаря энергии, которая передается по микроволнам. Энергия постепенно гаснет, так как волны теряют импульс. Поэтому часто больше разогревается внешняя сторона объекта нагрева, а внутренняя может остаться холодной. Она нагревается путем кондуктивной передачи тепла. Поэтому пищу нужно перемешивать для эффективного нагрева.

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Что нельзя ставить в микроволновку?