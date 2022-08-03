Ученые создали робота из ДНК: имея размеры клетки, он может исследовать вирусы и патогены

Специалисты из французского Университета Монпелье создали наноработу из ДНК, которая по размеру идентична человеческой клетке. Такое устройство может выполнять разные задачи на микроскопическом уровне.

Человеческие клетки обладают особыми рецепторами, которые чувствуют механическое действие и помогают человеку воспринимать боль и дышать. Механическое воздействие в микроскопическом масштабе запускает на клеточном уровне соответствующие биологические сигналы. Одни из них необходимы для нормальной работы организма, другие приводят к болезням. Нарушения клеточной чувствительности связаны со многими заболеваниями, в частности онкологией. Изучить клеточные механизмы поможет наноробот молекул ДНК, размер которого не превышает масштаба человеческой клетки.

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Что известно о конструкции

Как отмечают в своем отчете исследователи, программируемый робот создан по принципу ДНК-оригами: молекулу на наноуровне "сложили" в сложную фигуру, а затем к ней присоединили молекулу, распознающую механорецепторы – окончания чувствительных нервных волокон, реагирующих на механическое давление или другие механические. воздействия. Благодаря этому исследователи могут направлять робота в определенный вид клеток и активировать их рецепторы для изучения биологических процессов. Такой робот владеет режимом дистанционной активации.

Нанометрический размер нового устройства позволяет применять и контролировать силу с разрешением в один пиконьютон – это первый случай, когда созданный человеком самособирающийся на основе ДНК объект может применять силу с такой точностью.



Наноробот из ДНК / Фото Университета Монпелье

С помощью робота удалось активировать механорецепторы. Так учёные выяснили, что в случае приложения силы на клеточном уровне активируются ключевые сигнальные пути. В дальнейшем то же можно будет сделать и с другими биологическими и патологическими процессами.

Робот, к сожалению, имеет серьезную уязвимость: поскольку он состоит из частей ДНК – в целом из трех структур – он чувствителен к разрушающим его ферментам. Поэтому следующим своим шагом ученые называют изучение того, как изменить поверхность робота, чтобы он был менее чувствительным к действию ферментов. Кроме того, ученые собираются найти другие режимы активации с использованием магнитного поля.