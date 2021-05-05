Понять распространение микропластика в глобальном масштабе важно, поскольку эти крошечные частицы могут стимулировать таяние ледников, повышая уровень мирового океана. В последние десятилетия загрязнение пластиком стало настоящей катастрофой не только для биосферы, но и для здоровья человека, так как частицы могут накапливаться в организме. Если концентрация очень высокая, микропластик повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний, иммунных нарушений и рака.

Интересно Доказано: человечество отравляло океан микропластиком даже полвека назад

Микропластик в снегу

Ученые из Университета Рейкьявика, исландского метеорологического управления и Университета Гетеборга в Швеции с помощью оптической микроскопии и спектроскопии идентифицировали микропластики в кернах ледника Ватнайёкюдль – крупнейшей ледяной шапки Европы.

В лабораторных экспериментах было показано, что микропластические частицы действуют как ядро ​​для создания кристаллов льда в атмосфере. Снег и дождь выступают эффективными механизмами удаления частиц из атмосферы; следовательно, ледники – поглотители атмосферных микропластиков и других загрязнителей. Пластиковые материалы должны хорошо сохраняться в ледниках при низких температурах и отсутствии солнечного света в результате быстрого захоронения под столбом снега, что снижает деградацию частиц. Бурение глубоких кернов ледяных щитов может предоставить важную информацию об историческом развитии микропластического загрязнения,

– рассказали авторы работы.

По их словам, Ватнайёкюдль – одно из лучших мест в мире для изучения механизмов переноса микропластика на большие расстояния и изучения его влияния на динамику ледников. Пробы взяли в июне 2020 года из центральной части ледника, на высоте 1400 метров над уровнем моря. Это место практически не посещают туристы.

Ученые извлекли два снежных керна длиной три метра каждый. Верхние 50 сантиметров снега удалили, чтобы не допустить загрязнения образцов (они содержали только снег, никакого льда). Затем керны в защищенных ящиках из пенополистирола, засыпанных снегом, перевезли в лабораторию, где их расплавили. Воду разлили в чистые стеклянные контейнеры и отфильтровали.

"Мы определили несколько разных типов микропластических частиц с разной морфологией. Четыре пластиковых фрагмента имеют одинаковый диаметр (примерно от 30 до 3000 микрометров), а два пластиковых волокна имеют длину 1300 и 3000 микрометров. Пластмассы включали полиуретан, поливинилхлорид, полиамид и акрилнитрилбутадиенстирол (АБС– пластик). Из-за их малых размеров наиболее вероятный путь распространения – атмосферный перенос (или ветром, или благодаря осадкам)", – сообщили ученые.

Предыдущие исследования подтвердили, что микропластики влияют на поведение ледников, изменяя светопоглощение, структурные и общие характеристики, свойства. В результате они способствуют их таянию.