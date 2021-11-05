Микробные игры: Билл Гейтс предсказал человечеству угрозу более страшную, чем COVID-19
Источник:The Guardian
Билл Гейтс, известный в том числе своими точными прогнозами будущего, рекомендует миру готовиться к новым вызовам. По его словам, следующая угроза будет страшнее пандемии COVID-19.
Предприниматель уверен: такие страны, как США и Великобритания, должны потратить "десятки миллиардов" на финансирование исследований. Все это необходимо, чтобы как можно лучше подготовиться к потенциальным биотерактам и грядущим пандемиям. И хотя это очень затратно, в результате может привести к искоренению гриппа и простуды.
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О чем предупреждает Билл Гейтс
Я надеюсь, что через пять лет смогу написать книгу под названием "Мы готовы к следующей пандемии", но для этого потребуются десятки миллиардов долларов. США и Великобритания будут частью этого. Вероятно, это потребует около миллиарда в год для целевой группы по пандемии на уровне ВОЗ, которая будет проводить наблюдения и фактически делать то, что я называю "микробными играми",
– говорит Билл Гейтс.
- Основатель Microsoft предположил, что это подготовит мир к биотерроризму, отметив, что злоумышленники смогут атаковать аэропорты, распространяя разнообразные болезни.
- В частности, примером он приводит оспу, которая сегодня считается окончательно искорененной в природе, хотя гипотетическая возможность ее возвращения все же является реальной, поскольку образцы вирусов до сих пор хранятся в специальных лабораториях в США и России.
- Гейтс предупреждает, что эпидемии, вызванные биотерроризмом, могут быть хуже, чем природные. У оспы вероятность смерти в разы выше, чем коронавируса.
- Поэтому, добавляет он, весь мир должен готовиться к следующей пандемии, искоренить грипп, избавиться от простуды, создать более эффективные вакцины и так далее.