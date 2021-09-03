Михаил Федоров встретился с главой Apple Тимом Куком: что обсудили и о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский, Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его заместитель Александр Борняков во время официального визита в США встретились с главой Apple Тимом Куком и обсудили работу над совместными проектами. В частности, коснулись долгожданной украинизации голосового помощника Siri.

Уже более года Минцифра сотрудничает с Apple по нескольким направлениям. Президент подчеркнул, что официальное открытие офиса Apple в Украине является свидетельством перспективности нашего рынка.

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О чем говорили

Среди тем, которые обсуждали во время встречи, были такие:

Украинизация персонального помощника Siri.

Запуск сервиса ЭКГ для Apple Watch в Украине,

Проведение переписи населения с использованием инновационных подходов и привлечения диджитал-инструментов,

Создание украинской музыкальной редакторской команды для оптимизации рекомендаций на главной странице Apple Music под украинские реалии. На встрече передали совместное письмо-обращение к компании Apple от представителей украинских исполнителей и музыкальных организаций. Это решение активно поддерживают представители украинской музыкальной индустрии.

Сотрудничество в сфере развития цифровых навыков и компьютеризации школ.

Затронули также тему цифровых документов. Apple недавно запустила функцию хранения паспорта и водительских прав в приложении Wallet. Поэтому глава Минцифри поделился украинским опытом внедрения первых в мире цифровых паспортов и продемонстрировал CEO Apple app Дия, "который ему очень понравился".

Мы благодарны компании Apple за постоянное сотрудничество с нашим министерством, ведь хотим, чтобы украинцы могли пользоваться всеми сервисами компании. Кроме этого, обсудили возможное сотрудничество в направлении обучения программированию школьников, студентов, ветеранов. А также в сфере здравоохранения, компьютеризации школ и локализации продуктов Apple к украинскому рынку,

– сказал Михаил Федоров.