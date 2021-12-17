Михаил Федоров рассказал, сколько украинцев пользуются приложением "Дия"
Источник:FEDOROV
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале опубликовал официальную информацию о количестве активных пользователей приложения "Дия" и их приросте.
Как заявил политик, на сегодня количество регистраций на сервисе пересекло границу в 12 миллионов пользователей. Более того, новые учетные записи создают ежедневно в большом количестве.
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Сколько людей присоединяется к Дие
Ежедневно к нам присоединяется 50 000 + уникальных пользователей,
– написал Михаил Федоров.
Что интересно, приложение удвоило пользовательскую базу всего за 4 месяца. Ведь совсем недавно, 17 августа министр отчитывался о 6 миллионах регистраций. Отметки в 9 миллионов достигли первого ноября.
Напомним, сегодня в Дие можно воспользоваться рядом полезных функций и услуг:
- Получить цифровой паспорт как внутренний, так и заграничный – и карточку налогоплательщика.
- Оформить сертификаты о вакцинации.
- Зарегистрировать ФЛП и вносить в него изменения.
- Проводить операции с водительским удостоверением.
- Получать извлечения и другую документацию.
- Пользоваться услугами е-Малятко и многое другое.