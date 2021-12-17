Михаил Федоров рассказал, сколько украинцев пользуются приложением "Дия"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале опубликовал официальную информацию о количестве активных пользователей приложения "Дия" и их приросте.

Как заявил политик, на сегодня количество регистраций на сервисе пересекло границу в 12 миллионов пользователей. Более того, новые учетные записи создают ежедневно в большом количестве.

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Сколько людей присоединяется к Дие

Ежедневно к нам присоединяется 50 000 + уникальных пользователей,

– написал Михаил Федоров.

Что интересно, приложение удвоило пользовательскую базу всего за 4 месяца. Ведь совсем недавно, 17 августа министр отчитывался о 6 миллионах регистраций. Отметки в 9 миллионов достигли первого ноября.

Напомним, сегодня в Дие можно воспользоваться рядом полезных функций и услуг: