Данные предоставила компания Apptopia. По ее информации, Starlink имеет около 150 000 активных ежедневных пользователей в Украине.

Интересно Уже в Украине: SpaceX официально зарегистрировала представительство Starlink Ukraine

Подробности

Сейчас терминалы Starlink работают для объектов социальной инфраструктуры – это школы, больницы, сельские советы, пожарные части.

После освобождения городков Киевщины и Черниговщины операторы начали восстанавливать связь с помощью Starlink.

Есть села, где обстрелы перебили 10 километров кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдеру удалось быстро восстановить доступ к интернету. Это уникальный опыт использования Starlink, и такого еще не было в мире,

– пишет Михаил Федоров.



Терминал Starlink разворачивают в поле / Фото Михаил Федоров

Издание The Economist называет Starlink "новым горячим товаром в Украине". В течение месяца количество украинских загрузок программы Starlink, которая используется для подключения компьютеров и телефонов к тарелкам, а значит к сигналам спутникового интернета, выросло с нуля до 215 000, что составляет 58 процентов от общего количества в мире.

Проблемы Starlink

Технологию также используют военные. Однако в этом отношении есть определенные проблемы. Дело в том, что спутниковый интернет наиболее востребован именно в зоне боевых действий – в восточных и южных регионах, где сосредоточены основные направления российского наступления. Однако именно там сигнал от спутников самый слабый, поскольку орбитальные спутники находятся дальше своих наземных станций. 21 апреля SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника, что должно улучшить ситуацию.



Стабильность сигнала Starlink в Украине / Инфографика The Economist

На этом изображении показано качество подключений спутникового интернета в разных точках Украины. Бледный цвет означает более слабый сигнал. Большие синие точки – наземные станции. Малые голубые – спутники. Видно, что ближайшая станция находится в Польше. Следующая – в Литве.

Кстати, ранее мы писали о том, что Минцифры уже планирует построить в Украине наземную станцию Starlink. Однако к реализации приступят только после победы.

В конце апреля в Минцифре также сообщали, что в Украине уже есть более 10 тысяч терминалов Starlink. Однако, несмотря на такое значительное количество, нужно еще.