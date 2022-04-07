Михаил Федоров рассказал о деятельности и помощи криптофонда

Украинская криптобиржа KUNA создала специальный фонд для поддержки украинской армии и цифрового и киберсопротивления. Министр цифровой трансформации Украины поделился новыми данными о деятельности фонда,

С началом войны, криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. Только за первую неделю работы собрали 50 миллионов долларов в криптовалюте. На что их потратили?

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Что профинансировали из криптофонда

6 апреля Вооруженные силы Украины получили первую партию сухпайков производства США (MRE MILITARY CERT. SINGLE COMPLETE MEAL. BRAND NEW RATIONS/MILITARY SPEC MADE IN THE USA).

Всего криптофондом приобретено 410 тысяч таких продуктов для нужд ВСУ на общую сумму 3 792 500 долларов и четверть уже доставлено.

Сухпайки, приобретенные на средства, собранные фондом / Фото из телеграм-канала Михаила Федорова

Сухпайки, приобретенные на средства, собранные фондом / Фото из телеграм-канала Михаила Федорова

Кроме того, разведчикам, нацгвардиям, фонду "Вернись живым" и городам, в которых ведутся активные боевые действия, передали 1 500 цифровых прицелов X-sight LTV 3-9 на общую сумму 825 000 долларов.

Прицелы X-sight LTV 3-9 закуплены криптофондом / Фото из телеграм-канала Министерства цифровой трансформации Украины