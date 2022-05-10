Михаил Федоров рассказал министрам G7 об опыте Украины в первой мировой кибервойне

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о встрече между министрами цифрового развития стран "Большой семерки". Одной из центральных тем стала первая мировая кибервойна.

Краткий отчет о результатах встречи появился в телеграм-канале министра.

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Детали встречи

Напомним, в "Большую семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США. Это международный клуб правительств высокоразвитых стран, лидеры которых встречаются и сотрудничают для решения общих проблем. Кроме них, во встречах принимает участие Европейский Союз, однако без права голосовать.

Как пишет министр цифровой трансформации Украины, его зарубежные коллеги особенно заинтересовались украинским опытом в борьбе на цифровом фронте.

Большой интерес G7 вызвал наш опыт в первой мировой кибервойне. Особенно то, как украинское информационное и киберсообщество сплотилось фактически в единую ИТ-армию,

– пишет Михаил Федоров.

Министры обсудили следующие вопросы:

работа с фейками и распространение правды в условиях тотального контроля СМИ в России;

опыт построения устойчивой киберзащиты;

использование Starlink для быстрого восстановления интернета;

выявление российских солдат-мародеров через анализ почтовых отправлений и информирование родственников;

использование искусственного интеллекта для распознавания лиц убитых оккупантов;

успешный опыт бота єВорог.

Кроме того, Федоров призвал цифровых министров G7 выработать новый формат безопасности для противодействия информационным и киберугрозам.

От воли лидеров свободного мира зависит, каким будет мирное цифровое будущее,

– добавляет Михаил Федоров.

Кстати, в конце апреля министр рассказывал об успехах IT-армии Украины на цифровом фронте борьбы с российской агрессией. Так, по его словам, добровольцы на тот момент взломали более 80 баз данных, которые являются критическими для России и россиян. Кроме того, продолжается и цифровая блокада, в рамках которой Министерство цифровой трансформации обращается к компаниям по всему миру с просьбой остановить сотрудничество с оккупантами. Очень много таких переговоров завершаются выходом с рынка России.

Формулировкауже применяется определенное время для обозначения тех процессов, которые происходят в цифровом мире параллельно с реальными боевыми действиями на территории Украины. Участие в ней принимают хакеры и специалисты по кибербезопасности по всей планете. Кроме украинской и российской сторон к борьбе с рашистами присоединились, например, хакеры Anonymous, расположение которых пока никому неизвестно, и белорусские добровольцы, которые называют себя "Киберпартизаны".