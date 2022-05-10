Краткий отчет о результатах встречи появился в телеграм-канале министра.
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Детали встречи
Напомним, в "Большую семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США. Это международный клуб правительств высокоразвитых стран, лидеры которых встречаются и сотрудничают для решения общих проблем. Кроме них, во встречах принимает участие Европейский Союз, однако без права голосовать.
Как пишет министр цифровой трансформации Украины, его зарубежные коллеги особенно заинтересовались украинским опытом в борьбе на цифровом фронте.
Большой интерес G7 вызвал наш опыт в первой мировой кибервойне. Особенно то, как украинское информационное и киберсообщество сплотилось фактически в единую ИТ-армию,
– пишет Михаил Федоров.
Министры обсудили следующие вопросы:
- работа с фейками и распространение правды в условиях тотального контроля СМИ в России;
- опыт построения устойчивой киберзащиты;
- использование Starlink для быстрого восстановления интернета;
- выявление российских солдат-мародеров через анализ почтовых отправлений и информирование родственников;
- использование искусственного интеллекта для распознавания лиц убитых оккупантов;
- успешный опыт бота єВорог.
Кроме того, Федоров призвал цифровых министров G7 выработать новый формат безопасности для противодействия информационным и киберугрозам.
От воли лидеров свободного мира зависит, каким будет мирное цифровое будущее,
– добавляет Михаил Федоров.
Кстати, в конце апреля министр рассказывал об успехах IT-армии Украины на цифровом фронте борьбы с российской агрессией. Так, по его словам, добровольцы на тот момент взломали более 80 баз данных, которые являются критическими для России и россиян. Кроме того, продолжается и цифровая блокада, в рамках которой Министерство цифровой трансформации обращается к компаниям по всему миру с просьбой остановить сотрудничество с оккупантами. Очень много таких переговоров завершаются выходом с рынка России.