Кимбал Маск – предприниматель, ресторатор и шеф-повар. Ему принадлежит The Kitchen Restaurant Group, сеть ресторанов, расположенных в Колорадо, Чикаго и Индианаполисе. Кроме того, он является соучредителем и главой Big Green, некоммерческой организации, построившей сотни открытых классных комнат под названием "Learning Gardens" в школьных дворах по всей Америке. Также является соучредителем и главой компании Square Roots, городской фермерской компании в Бруклине, занимающейся выращиванием пищи в гидропонных закрытых транспортных контейнерах с климат-контролем. Сейчас Маск входит в правление Tesla и SpaceX и является одним из основных акционеров первой.

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Что известно

Как сообщил Михаил Федоров на своем телеграм-канале, во время встречи обсудили проекты и направления сотрудничества, к которым может быть привлечена компания Кимбала Маска и американский бизнес в целом.

Украина уверена в своей победе и Офис Президента уже готовит проект послевоенного восстановления Украины. В частности, есть инициатива Президента по привлечению стран-партнеров к восстановлению населенных пунктов, пострадавших в результате войны. Мы ценим, как вся семья Маск поддерживает Украину буквально с первых дней войны. Спасибо компании SpaceX за предоставление Украине терминалов для подключения спутникового интернета Starlink. Ведь Starlink помогает быть на связи гражданскому населению после деоккупации городков,

– пишет министр.

Предприниматель сказал, что для него большая честь помогать Украине, ведь сегодня Украина борется за демократию против тирании. "Мы с вами. Спасибо, что вы так смело боретесь", – говорит Кимбал Маск.

О конкретных договоренностях и направлениях дальнейшей работы между Украиной и компаниями Маска не сообщается.

Напомним, кроме братьев Маск, в поддержку Украины неоднократно высказывалась и их мать, Мэй Маск. В первый день полномасштабного вторжения России в Украину она одной из первых среди мировых знаменитостей сделала соответствующую публикацию в своем инстаграме, а позже призвала НАТО закрыть небо над Украиной. Она также публиковала счета для сбора средств, чтобы помочь в борьбе с оккупантами.