Михаил Федоров прокомментировал информацию о появлении фейкового приложения "Дия"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров прокомментировал появление фейкового приложения "Дия". В нем мошенники с помощью функции редактирования предлагают настроить любые паспортные данные, подделав, например, возраст для покупки алкоголя несовершеннолетними.

Такое приложение полностью копирует дизайн оригинала и может быть легко перепутано работниками магазинов, банков, почты и других учреждений и организаций. Реакция со стороны власти была незамедлительной.

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Что сказал Федоров

Министр прежде всего предупредил, что использование подобных фейковых приложений влечет за собой ответственность по статье "Подделка документов...". За такое правонарушение закон предусматривает не только штрафы, но и заключение.

приложение позволяет создавать поддельные копии паспорта гражданина Украины, удостоверения водителя, студенческого билета, карточки налогоплательщика и даже COVID-сертификата. Конечно же, такие документы не проходят сканирование с QR-кодом.

Михаил Федоров также пошутил о том, что в приложении "Дия" запустят новую услугу под названием "Паспорт заключенного", а организаторы данной аферы станут ее первыми пользователями.

Полный текст публикации Михаила Федорова:

"Здесь одни умельцы для Android сделали фейковую копию программы с документами в дизайн стиле приложения "Дия", которая устанавливается по ссылке, не из Google Play (формат apk). Цель – создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Конечно же документы не валидируются через QR. И для тех, кто покупает подобные "сервисы", будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов".

Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками."