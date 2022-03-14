Михаил Федоров призвал не мобилизовать ІТ-специалистов в армию – министр объяснил почему

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подписал письмо с призывом не мобилизовать в ряды ВСУ ІТ-специалистов. Они, по его мнению, важны на другом фронте.

Как говорит глава Минцифры, сегодня украинские айтишники воюют в киберпространстве. Наша ІТ-армия дает отпор вражеской пропаганде в сети. 24 канал выяснил детали.

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Детали инициативы

Как пишет издание DOU, ІТ-специалисты работают над:

распространением среди граждан России антивоенных и пропагандистских материалов через все доступные интернет-платформы;

рассылкой электронных писем – уже отправлено 50 миллионов;

налаживанием массовой рассылки через мессенджер Viber и работу с российскими соцсетями "ВК" и "Одноклассники";

организацией информационных кампаний для создания панических настроений на территории государства-оккупанта, в частности, призывов к массовым протестам, которые подорвут режим изнутри;

проведением других видов работ по противодействию дезинформации населения государства-оккупанта.

Учитывая это, министр рекомендует обращать внимание на этот факт при проведении мобилизации в ВСУ. В этом случае необходимо будет верифицировать принадлежность лица к категории ІТ-специалиста посредством проверки наличия заключенного между ним и ІТ-компанией трудового договора или контракта.