Как говорит глава Минцифры, сегодня украинские айтишники воюют в киберпространстве. Наша ІТ-армия дает отпор вражеской пропаганде в сети. 24 канал выяснил детали.
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Детали инициативы
Как пишет издание DOU, ІТ-специалисты работают над:
- распространением среди граждан России антивоенных и пропагандистских материалов через все доступные интернет-платформы;
- рассылкой электронных писем – уже отправлено 50 миллионов;
- налаживанием массовой рассылки через мессенджер Viber и работу с российскими соцсетями "ВК" и "Одноклассники";
- организацией информационных кампаний для создания панических настроений на территории государства-оккупанта, в частности, призывов к массовым протестам, которые подорвут режим изнутри;
- проведением других видов работ по противодействию дезинформации населения государства-оккупанта.
Учитывая это, министр рекомендует обращать внимание на этот факт при проведении мобилизации в ВСУ. В этом случае необходимо будет верифицировать принадлежность лица к категории ІТ-специалиста посредством проверки наличия заключенного между ним и ІТ-компанией трудового договора или контракта.