Боевое ранение: Федоров показал на видео попавшего под вражеский обстрел Starlink

Михаил Федоров показал обстрелянный оккупантами Starlink из Луганщины. После того, как оборудование дважды пострадало от ударов оккупантов, оно перестало работать, но его уже заменили новым.

Глава Минцифры Михаил Федоров продемонстрировал настоящий боевой Starlink, побывавший в нескольких горячих точках и переживший не один обстрел. К сожалению, после очередной атаки врага он перестал работать и его уже заменили новым, но этот экземпляр достойно отслужил и помог многим людям.

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Поврежденный Starlink заменили

Оборудование побывало в Северодонецке и Рубежном. Именно этим старлинком пользовалась целая семья защитников: отец, сын и зять, которые сейчас продолжают защищать наше государство от захватчиков уже с новой антенной.

Федоров рассказал о повреждениях антенны, которые она неоднократно получили, однако последнее стало "смертельным" – попали в плату Starlink, что и вывело оборудование из строя.

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Кстати, сейчас в Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink – это самый большой показатель в Европе. В первую очередь их используют спасательные службы, медики и учебные заведения, но перечень пользователей растет.

Кроме того, похоже, что уже скоро интернет благодаря Starlink может появиться и в поездах "Укрзализныци". Специалисты Минцифры протестировали работу оборудования на скорости 130 км/ч и остались довольны качеством Интернета.