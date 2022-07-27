Глава Минцифры Михаил Федоров продемонстрировал настоящий боевой Starlink, побывавший в нескольких горячих точках и переживший не один обстрел. К сожалению, после очередной атаки врага он перестал работать и его уже заменили новым, но этот экземпляр достойно отслужил и помог многим людям.

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Поврежденный Starlink заменили

Оборудование побывало в Северодонецке и Рубежном. Именно этим старлинком пользовалась целая семья защитников: отец, сын и зять, которые сейчас продолжают защищать наше государство от захватчиков уже с новой антенной.

Федоров рассказал о повреждениях антенны, которые она неоднократно получили, однако последнее стало "смертельным" – попали в плату Starlink, что и вывело оборудование из строя.

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Кстати, сейчас в Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink – это самый большой показатель в Европе. В первую очередь их используют спасательные службы, медики и учебные заведения, но перечень пользователей растет.

Кроме того, похоже, что уже скоро интернет благодаря Starlink может появиться и в поездах "Укрзализныци". Специалисты Минцифры протестировали работу оборудования на скорости 130 км/ч и остались довольны качеством Интернета.