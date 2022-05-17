Михаил Федоров объявил о взаимном признании электронных подписей с Польшей: почему это важно

Михаил Федоров встретился с госсекретарем, заместителем Председателя Канцелярии Совета Министров Республики Польша Янушем Цешинским и Министром цифровой трансформации Словении Марком Борисом Андриянычем.

Среди вопросов, которые обсудили, был старт пилота по взаимному признанию цифровых документов и проект ID Wallet, о чем мы рассказали в отдельном материале. Еще одной важной темой встречи стало взаимное признание электронных подписей с Польшей.

Интересно Михаил Федоров рассказал министрам G7 об опыте Украины в первой мировой кибервойне

Что известно

Электронная подпись – это электронные данные, обеспечивающие идентификацию личности. Она может храниться посредством MobileID, подписи на ID-карте, подписи на "токене" или защищенном носителе информации. С помощью электронной подписи можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и многое другое. Документы с этой подписью имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручно.

Как отмечает министр цифровой трансформации Украины, признание электронных подписей с Польшей "откроет революционные возможности для нашего бизнеса, ведь теперь можно подписывать договоры онлайн".

Януш Цешинский координирует деятельность правительства по кибербезопасности.

Он почти три месяца лично занимался вопросами Украины.

Благодаря Цешинскому Украина получила необходимую технику и смогла обезопасить государственные реестры.

Польша не только приняла более 3 миллионов украинцев, но и предоставила им равные цифровые возможности. В их приложении mObywatel появился специальный цифровой документ для наших граждан. Также Польша начала принимать "Дию" при пересечении границы для идентификации личности,

– пишет Федоров.

Кроме того, благодаря министрам цифровой трансформации ЕС, в том числе Марку Борису Андрияничу, Украина смогла получить 5 тысяч терминалов Starlink, которые сегодня помогают оставаться на связи и выполнять свою работу врачам, пожарным, учителям, военным и тысячам украинцев.