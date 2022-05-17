Среди вопросов, которые обсудили, был старт пилота по взаимному признанию цифровых документов и проект ID Wallet, о чем мы рассказали в отдельном материале. Еще одной важной темой встречи стало взаимное признание электронных подписей с Польшей.
Интересно Михаил Федоров рассказал министрам G7 об опыте Украины в первой мировой кибервойне
Что известно
Электронная подпись – это электронные данные, обеспечивающие идентификацию личности. Она может храниться посредством MobileID, подписи на ID-карте, подписи на "токене" или защищенном носителе информации. С помощью электронной подписи можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и многое другое. Документы с этой подписью имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручно.
Как отмечает министр цифровой трансформации Украины, признание электронных подписей с Польшей "откроет революционные возможности для нашего бизнеса, ведь теперь можно подписывать договоры онлайн".
- Януш Цешинский координирует деятельность правительства по кибербезопасности.
- Он почти три месяца лично занимался вопросами Украины.
- Благодаря Цешинскому Украина получила необходимую технику и смогла обезопасить государственные реестры.
Польша не только приняла более 3 миллионов украинцев, но и предоставила им равные цифровые возможности. В их приложении mObywatel появился специальный цифровой документ для наших граждан. Также Польша начала принимать "Дию" при пересечении границы для идентификации личности,
– пишет Федоров.
Кроме того, благодаря министрам цифровой трансформации ЕС, в том числе Марку Борису Андрияничу, Украина смогла получить 5 тысяч терминалов Starlink, которые сегодня помогают оставаться на связи и выполнять свою работу врачам, пожарным, учителям, военным и тысячам украинцев.