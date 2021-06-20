5 мифов о черных дырах, которые вы могли слышать

Черные дыры – загадочные и интересные объекты Вселенной. Массовая литература часто описывает их как смертельно опасные объекты. Кое-где могут звучать мысли, что они в конечном итоге поглотят всю материю. Но реальны ли такие мифы о черных дырах?

Черные дыры – частые гости в научно-фантастических книгах. Да и общее их описание в некоторых источниках как "объектов, которые все поглощают" вносит определенную неясность в природу черных дыр, что и порождает многочисленные мифы.

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Подборка ложных фактов о черных дырах

1. Черные дыры поглощают все, что находится поблизости

Это не правда. Гравитация черных дыр ничем не отличается от гравитации, скажем, Солнца или Земли. Просто она больше из-за большей массы объекта.

Если черная дыра имеет массу 10 Солнц, то и гравитация такого объекта будет, как у 10 Солнц. Объекты могут находиться на орбите вокруг черной дыры без риска быть поглощенными.

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2. Черные дыры имеют гигантские размеры

Сверхмассивные черные дыры могут иметь диаметр несколько десятков миллионов километров. Если бы Солнце можно было заменить на такую сверхмассивную черную дыру, то, вероятно, ее "край" даже не дотянулся бы до орбиты Меркурия.

Черные дыры звездной массы имеют диаметр, который насчитывает десятки или сотни километров. Например, черная дыра, масса которой равняется массе Солнца, имеет диаметр около 20 километров.

3. Мы не можем увидеть черную дыру

Гравитация черных дыр такая мощная, что даже свет не может преодолеть ее. Поэтому в привычном плане черные дыры для нас невидимы.

Но ученые знают другие методы, как обнаружить такие объекты. Например, можно наблюдать за движением звезд вокруг невидимого объекта. Или наблюдать, если черная дыра начинает поглощать звезду-компаньона.

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4. Черные дыры "висят" на одном месте

Легко представить, что черная дыра – это фиксированная точка в пространстве-времени, которая захватывает всю прилегающую материю и засасывает ее в себя. Но это не так.

Черные дыры, как и другие объекты галактики движутся в пространстве. Например, первые зафиксированные гравитационные волны были результатом столкновения и последующего слияния двух черных дыр.

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5. Черные дыры – это "дыры" в пространстве-времени

Мы не знаем наверняка, но, вероятно, что нет. Черная дыра – это не портал в мир потустороннего мира, машина времени, или окно в Нарнию.

Черная дыра – невероятно компактный объект Вселенной, который сжимает всю поглощенную материю в сингулярность. Если очень просто, то это точка пространства-времени с бесконечной массой.