Microsoft знает, что делать, если вам не понравится Windows 11

Недавно Microsoft представила следующую версию своей операционной системы Windows 11. Ее уже назвали "самым масштабным обновлением". Однако в компании предположили, что не всем может понравиться обновление, и уже придумали выход.

Microsoft позволит пользователю откатиться на старую версию ОС после обновления, если Windows 11 ему не понравится. Но есть несколько условий.

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Что предлагает Microsoft

Компания действительно много поработала над Windows в 2021 году. Система получила современный дизайн, добавила ряд новых функций, интегрировала некоторые программы. Однако и требования к компьютеру у Windows 11 существенно повысились, если сравнивать с Windows 10.

Десятая версия устанавливалась практически на все тогдашние ПК, за исключением особо устаревших, чего не скажешь об 11-ке. Из-за особых требований много компьютеров и ноутбуков совсем не получат апдейта. Другие же после обновления будут работать не так хорошо, как ожидалось.

Для этой категории пользователей Microsoft приготовила "путь к отступлению" – откат с сохранением пользовательских данных. Но есть условия.

Во-первых, откат будет доступен в течение 10 дней после перехода. По истечении этого срока, конечно же, можно будет установить другую версию Windows, однако придется самому делать резервную копию и переносить свои данные.

Во-вторых, откатиться можно будет только на ту версию Windows, которая была установлена до обновления на Windows 11. Обновиться с Windows 7 на 11, а потом откатиться на 10 с сохранением своих данных не получится.

Чтобы сделать возвращение к своей старой версии Windows, нужно будет зайти в "Настройки", выбрать меню "Обновление и безопасность" и далее "Восстановление".