Также нельзя загрузить приложение Media Creation Tool, предназначенное для загрузки и обновления Windows. При попытке получить файлы сайт сообщает, что "страница не найдена". Что любопытно, жалобы на недоступность поступают и из Казахстана.

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Что известно

Как сообщают пользователи в сети, проблема решается очень легко – с помощью VPN. Если подключиться к серверу в одной из стран Европы или США, то все работает исправно.

Это означает, что файл образа не удалён на стороне компании, а специально заблокирован для российских ip-адресов.

Никаких заявлений об этом со стороны Microsoft не поступало, она также не отвечает на запросы российских СМИ о комментариях.

Вряд ли это сильно повлияет на россиян, привыкших получать довольно дорогостоящую операционную систему не официально, а на торрентах, загружая взломанные пиратские версии.

Вероятно, в ближайшее время следует ожидать новой волны заявлений от российских чиновников о необходимости перехода на "отечественные аналоги", среди которых обязательно назовут ОС "Аврора", которую разрабатывают и обещают широко использовать уже несколько лет, но все никак не начнут.

Напомним, в начале марта Microsoft объявила о прекращении продажи товаров и предоставления услуг в России из-за нападения на Украину, но продолжает сотрудничать со школами и больницами, которые не хочет покидать из-за трудностей, с которыми могут столкнуться эти заведения. По словам президента Microsoft Брэда Смита, компания "помнит о моральной ответственности" за защиту гражданских лиц, однако "лишение учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может "поставить под угрозу здоровье и безопасность невинных мирных жителей, в том числе детей и пожилых людей".

С 24 февраля Microsoft существенно сократила бизнес в России, уволила 400 работников, но старые контракты еще выполняет, по крайней мере, с теми клиентами, которые не попали под санкции. С кем конкретно подписаны эти контракты, неясно.