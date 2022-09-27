Больше никаких апдейтов: Microsoft отключила россиян от обновлений Windows 11

Компания Microsoft запретила скачивание комплексного обновления 22Н2 для Windows 11 с российских IP-адресов. Компания блокирует следующие подключения. Скачать полноценный дистрибутив для чистой установки с сайта корпорации из России тоже нельзя.

Что означает запрет на загрузку обновлений

Это означает, что получить апдейт подавляющее большинство пользователей из России не смогут. Обновление 22H2 – это большой патч, приносящий в Windows 11 массу новых функций и изменений. Так что россияне теперь останутся без новых возможностей Windows 11.

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Среди прочего в новом обновлении изменена и модернизирована масса штатных компонентов системы, с которыми пользователи взаимодействуют на ежедневной или почти ежедневной основе. В первую очередь это "Проводник" и "Диспетчер задач".

Загрузить и установить новое обновление с российских IP-адресов невозможно. Обходной путь в виде скачивания готового дистрибутива Windows 11 с сайта Microsoft тоже заблокирован – софтверный гигант сделал это еще в начале лета 2022 года после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

Большие проблемы еще впереди

Отсутствие доступа к обновлениям Windows 11 не обещает россиянам ничего хорошего. Жители болота под названием россия лишились не только новых "фишек" системы, но и входящих в такие апдейты патчей безопасности.

Невозможность получить эти патчи чревата потенциальными проблемами безопасности. Компьютеры пользователей становятся существенно уязвимее хакерских атак, чем непременно воспользуются не только обычные хакеры, но и Украинская IT-Армия и группы вроде Anonymous.

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Прощай немытая россия

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину президент корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что компания полностью прекратит деятельность в России. Это касается всех направлений от продаж техники до работы игрового подразделения Xbox, который на болотах тоже недоступен.