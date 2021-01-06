Windows 10 ждут очередные изменения. Ранее стало известно об обновлении пользовательского интерфейса, а теперь появилась информация о планах Microsoft пересмотреть установленные приложения.

Компания намерена заменить "Почту" и "Календарь" одной более универсальной и полезной программой, сообщает MacRumors.

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Чем заменят стандартные приложения

Согласно информации, которая появилась недавно, Microsoft разрабатывает полностью новое приложение Outlook на базе существующей веб-версии сервиса. Ожидается, что это будет универсальная программа как для Windows 10 и macOS, так и для мобильных устройств. При этом уточняется, что приложение будет занимать меньше места, чем два указанных, в то же время предлагая больше возможностей.



"Почту" и "Календарь" заменит единое унифицированное приложение для Windows и других платформ

Новое приложение Outlook получит унифицированный интерфейс на всех платформах и ряд полезных функций, таких как автономное хранилище, создание общих целей, оповещения и другие. В случае с Windows 10 программа будет интегрирована в ОС.

К концу этого года ожидается выпуск бета-версии новой программы, а в 2022 году она станет доступной для всех пользователей.