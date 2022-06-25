Предполагается, что компания прекратит гарантийное обслуживание консолей, геймпадов и других аксессуаров. Как будет с сервисом Game Pass, пока тоже окончательно не известно.

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Microsoft постепенно покидает Россию

Похоже компания Microsoft медленными, но уверенными шагами покидает российский рынок. Это наблюдение недавно подтвердил. Президент компании Брэд Смит. В своем интервью для Washington Post представитель техгиганта упомянул о планах сокращения деятельности в подсанкционной России.

Медленные темпы выхода из рынка объясняются тем, что компания собирается выполнить все свои обязательства в рамках активных сделок, но заключать новые договоры не будут. Таким образом, в течение определенного времени их будет становиться все меньше, пока не останется ни одной. Тогда Microsoft и покинет рынок оккупантов до конца.

Шаг за шагом

Компания уже сделала первые шаги. Да, сейчас в России невозможно официально скачать операционную систему Windows, а теперь еще и появились слухи о закрытии игрового подразделения. Еще раньше компания перестала продавать консоли Xbox Series X и S, геймпады, а также прекратила генерацию новых карт и кодов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass для российского региона.

Стоит отметить, что по сей день сервис Xbox Game Pass продолжает работать в России. Сама Windows, несмотря на запрет загрузки, тоже обслуживается и продолжает получать обновления в штатном режиме.

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Xbox в Украине

В то же время Xbox официально начинает деятельность в Украине. Как будет работать игровое подразделение, пока неизвестно, но украинские ритейлеры уже начали официально продавать консоли Xbox Series S в своих магазинах.

Интересно, что с более мощной версией – Xbox Series X – ситуация тоже непонятна. Когда она появится в Украине, пока неизвестно.