Microsoft рассказала, когда прекратит поддержку Windows 10

Пока Windows 11 не спеша распространяется компьютерами пользователей, Microsoft планирует "смерть" предыдущей версии операционной системы, Windows 10. Компания объявила дату прекращения ее поддержки.

Отметим, что Windows 10 до сих пор считается относительно свежей и актуальной операционной системой. Поэтому еще несколько ближайших лет ею можно будет пользоваться и получать обновления безопасности. После этого будут выпускаться разве что экстренные патчи с устранением критически опасных уязвимостей, если таковые будут найдены.

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Дата "смерти" Windows 10

Поддержка Windows 10 во всех редакциях (Home, Pro и Pro Education и Pro for Workstations) будет завершена через три года – в октябре 2025 года.

Для получения обновлений до этого срока необходимо установить новую версию операционной системы, поскольку более ранние сборки Windows 10 потеряют поддержку гораздо быстрее:

21H1 – 13 декабря 2022 года.

21H2 – 13 июня 2023 года.

20H2 уже не обновляется с мая этого года.

Сейчас компания Microsoft сосредоточена на развитии Windows 11, поэтому не добавляет в Windows 10 новые возможности, а только устраняет баги и уязвимости, периодически выпуская патчи.