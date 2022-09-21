Отметим, что Windows 10 до сих пор считается относительно свежей и актуальной операционной системой. Поэтому еще несколько ближайших лет ею можно будет пользоваться и получать обновления безопасности. После этого будут выпускаться разве что экстренные патчи с устранением критически опасных уязвимостей, если таковые будут найдены.

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Поддержка Windows 10 во всех редакциях (Home, Pro и Pro Education и Pro for Workstations) будет завершена через три года – в октябре 2025 года.

Для получения обновлений до этого срока необходимо установить новую версию операционной системы, поскольку более ранние сборки Windows 10 потеряют поддержку гораздо быстрее:

21H1 – 13 декабря 2022 года.

21H2 – 13 июня 2023 года.

20H2 уже не обновляется с мая этого года.

Сейчас компания Microsoft сосредоточена на развитии Windows 11, поэтому не добавляет в Windows 10 новые возможности, а только устраняет баги и уязвимости, периодически выпуская патчи.

Согласно данным StatCounter, доля Windows 10 сейчас составляет 71,9 процента, тогда как 11 версия – всего 13,8 процента. Еще 11,04 процента до сих пор не покинули Windows 7.