Крупные компании часто шутят между собой и обыгрывают в своих рекламах продукты конкурентов. Например, в конце прошлого года Apple вместе с презентацией первых компьютеров на собственном процессоре M1 выпустила ролик, в котором высмеяла Windows-ноутбуки. В Microsoft приняли этот вызов и подготовили свой ответ, раскритиковав "яблочные" ноутбуки.

Источник: 24 канал

Microsoft показала короткое рекламное видео, в котором паренек сравнивает продукты конкурентов – планшетный компьютер Surface Pro 7 и MacBook Pro.

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Герой видео не гнушается критиковать продукт Apple, поэтому первым делом достается сенсорной панели Touch Bar. Парнишка откровенно удивляется, почему Apple просто не сделала сенсорный экран, как в устройстве от Microsoft. Далее речь идет о сменной клавиатуре Surface Pro 7, которая является преимуществом продукта, в отличие от ноутбука Apple, который менее удобен в транспортировке в таком форм-факторе.

Затем парень рассказывает о производительности Surface Pro 7 и возможности запускать любые приложения на планшете, включая игры. Ну и финальным аргументом в пользу Surface Pro 7 является существенно более доступная цена: 890 долларов вместо 1 299 долларов.

Реклама Surface Pro 7 – видео:

Критика рекламы

Многие пользователи уже высмеяли рекламу Microsoft, особенно фрагмент об игровых возможностях Surface Pro 7. Напомним, что планшет комплектуется мобильным процессором Intel с интегрированной графикой. Ни о какой дискретной видеокарте речь не идет. Так что упоминать об играх в контексте Surface Pro 7 кажется не лучшей идеей. Как результат, дизлайков под видео значительно больше, чем лайков. Кроме того, Microsoft отключила комментарии к ролику, хотя под другими пользователи могут свободно выражать свое мнение.