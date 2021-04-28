Ролик длится 30 секунд. За это время главные герои успевают обратить внимание на недостатки MacBook Air.
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Что же не так
- Сначала Apple вменяют отсутствие сенсорного экрана у MacBook Air.
- Затем отмечается наличие у Surface Laptop портов USB-A и USB-C.
Порты Thunderbolt в MacBook Air 2020 року / Фото Apple
- Наконец, в ход идет универсальность операционной системы Windows. Актеры отмечают большую библиотеку приложений и игр. В кадре появляется геймпад Xbox Series.
Реклама получила смешанные оценки. Количество понравлений и дизлайков примерно одинаковое. Microsoft также отключила комментарии к видео.
Что известно о Surface Laptop 4
Новый ноутбук Microsoft выпускается в двух модификациях — с процессорами Intel Core 11-го поколения и AMD Ryzen 4000. Цена варьируется от 999 долларов до 2399 долларов, в зависимости от конфигурации.