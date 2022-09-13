Microsoft готовит первый в своем арсенале игровой ноутбук Surface Gaming

Компания Microsoft решила расширить ассортимент своих компьютеров Surface первой игровой моделью. Она может называться Surface Gaming и будет работать с видеокартами RTX 3050 Ti или RTX 3070 Ti.

Отметим, что название Surface Gaming не подтверждено самой компанией. Поэтому его следует воспринимать как слух.

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Возможные характеристики игрового компьютера Microsoft

Сердцем Surface Gaming якобы послужат процессоры Core i5-12500H или Core i7-12700H .

. За графическую производительность будут отвечать видеокарты GeForce RTX 3050 Ti или RTX 3070 Ti.

Ноутбук получит 16 дюймовый экран с разрешением 2560х1440 пикселей и поддержкой частоты обновления 165 герц.

Также будет 16 или 32 гигабайта оперативной памяти, SSD объемом от 256 гигабайтов до 2 терабайтов, три порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, разъем Surface Connect, четыре динамика, два микрофона, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1.

Для младшей версии Microsoft обещает 16 часов автономной работы, а у старшей этот показатель будет на час меньше.



Все характеристики Surface Gaming от Microsoft / Фото theprimegaming

Габариты составляют 357x 245x19,6 мм при массе 1,96 либо 2 килограмма.

Данных о цене нет, но ноутбуки Surface всегда были недешевыми, поэтому и в этот раз на доступность рассчитывать не стоит.

Судя по процессорам и видеокартам, младшая модель должна быть ближе к игровым ноутбукам начального уровня, а старшая попадет примерно в середину рынка.