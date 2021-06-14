Теперь не шутка: Microsoft выпустит холодильник в виде Xbox

14 июня 2021 , 22:03
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Источник:

MSPowerUser

Осенью 2020 года на волне шуток о том, что Xbox Series X напоминает холодильник, Microsoft в самом деле выпустила такую модель. Всего их было три штуки и назывались они Xbox Series X Fridge. Один такой полноразмерный холодильник получил Snoop Dogg, второй – блогер iJustine, а третий разыграли между поклонниками Xbox. Теперь же компания объявила о выпуске более серийной версии холодильника.

На прошлом игровом мероприятии Xbox & Bethesda Games Showcase команда Xbox подтвердила реальность устройства и даже сообщила сроки выпуска. Компания сдержала свое обещание и теперь официально анонсировала холодильник Xbox Mini Fridge. Купить его можно будет до конца 2021 года.

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Что известно о Xbox Mini Fridge

Xbox Mini Fridge демонстрируется в рекламном видеоролике.

  • Видно, что всего в холодильнике три небольших отсека.
  • В каждом из двух нижних можно разместить по четыре банки пива по 0,3 литра вертикально, а на верхней полке – еще две горизонтально.
  • То есть вместе в нем поместится 10 банок.

Презентация Xbox Mini Fridge: видео

Холодильник станет доступным для покупки в любое время праздничного сезона в конце 2021 года.

Цена и другие подробности пока не сообщаются.

Автор: Олександр Гайдамашко