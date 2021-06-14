Теперь не шутка: Microsoft выпустит холодильник в виде Xbox

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Осенью 2020 года на волне шуток о том, что Xbox Series X напоминает холодильник, Microsoft в самом деле выпустила такую модель. Всего их было три штуки и назывались они Xbox Series X Fridge. Один такой полноразмерный холодильник получил Snoop Dogg, второй – блогер iJustine, а третий разыграли между поклонниками Xbox. Теперь же компания объявила о выпуске более серийной версии холодильника.