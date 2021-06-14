На прошлом игровом мероприятии Xbox & Bethesda Games Showcase команда Xbox подтвердила реальность устройства и даже сообщила сроки выпуска. Компания сдержала свое обещание и теперь официально анонсировала холодильник Xbox Mini Fridge. Купить его можно будет до конца 2021 года.
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Что известно о Xbox Mini Fridge
Xbox Mini Fridge демонстрируется в рекламном видеоролике.
- Видно, что всего в холодильнике три небольших отсека.
- В каждом из двух нижних можно разместить по четыре банки пива по 0,3 литра вертикально, а на верхней полке – еще две горизонтально.
- То есть вместе в нем поместится 10 банок.
Презентация Xbox Mini Fridge: видео
Холодильник станет доступным для покупки в любое время праздничного сезона в конце 2021 года.
Цена и другие подробности пока не сообщаются.