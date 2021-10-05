Microsoft выпустила Windows 11: Как загрузить новую операционную систему

Стабильная версия Windows 11 стала официально доступна для загрузки. В то время, как компьютеры под управлением новой версии ОС от Microsoft выйдут только впоследствии, компания уже позволяет обновить соответствующие устройства с Windows 10.

Если вы недавно приобрели компьютер с Windows 10, скорее всего, вы прямо сейчас можете перейти на Windows 11. Microsoft решила разворачивать новую операционную систему в несколько этапов, так что не на всех устройствах Windows 11 будет доступна сегодня.

Интересно Ключевые отличия Windows 11 от Windows 10: смотрите фото

Мы ожидаем, что всем соответствующим устройств с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 в период до середины 2022 года,

– ранее заявляла Microsoft.

Как узнать могу ли я обновиться до Windows 11?

Другими словами, некоторым пользователям придется ждать обновления еще

Проверить, доступно ли обновление до Windows 11 для вашего компьютера, можно в "службе Windows Update", которую можно найти в настройках Windows 10.

Также можно не ждать своей очереди и немедленно обновиться с помощью нового Помощника по установке Windows 11 от Microsoft. Другой вариант – создать установочный носитель Windows 11 или загрузить ISO-образ новой операционной системы.

Напомним, что Windows 11 имеет ряд обновлений, таких, как:

обновленный интерфейс и "Пуск";

виджеты,

встроенный Microsoft Teams;

улучшенный Microsoft Store и другие обновления.