Компания Microsoft выпустила экстренное обновление для операционной системы Windows 10. Таким образом компания пытается исправить недоработки январского и февральского обновления.

Напомним, после первого обновления Windows 10 в 2021 году пользователи начали массово жаловаться на то, что ПК прекращают работать и появляется так называемый "синий экран смерти".

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Подробнее об обновлении

Свежий апдейт как раз предназначен для устранения недоработок последних двух плановых апдейтов ОС. Как говорят в компании, появление "синих экранов смерти" происходит при попытке использовать соединение Wi-Fi с защищенным доступом WPA3.

После жалоб пользователей Microsoft подтвердила наличие проблем на ПК с установленными обновлениями KB4598298 и KB4601315, планово выпущенным в январе и феврале.

Кроме того, Microsoft подтвердила, что "синий экран смерти" может появляться после «пробуждения» ПК из режима сна или глубокого сна.

Свежее обновление получило номер KB5001028. Оно не приносит никаких других изменений, кроме исправления перечисленных проблем. Этот патч распространяется специально для пострадавших пользователей.