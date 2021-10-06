Microsoft выпустила мороженое в честь выхода Windows 11 и раздала его бесплатно
Источник:The Verge
5 октября Microsoft наконец выпустила Windows 11 для всех пользователей. Это событие компания решила дополнить рекламной кампанией, в рамках которой создала ограниченную партию мороженого.
Мороженое создали вместе с компанией Mikey Likes It Ice Cream в дизайне операционной системы Windows 11. Раздавали его бесплатно в Нью-Йорке.
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Что известно
Лимитированная версия десерта под названием Bloomberry выполнена в стиле стандартных обоев новой операционной системы.
Морозе Bloomberry / Фото Mikey Likes It Ice Cream
- Мороженое имеет черничный вкус и голубой цвет.
- Представлено оно в двух видах: в рожке и стаканчике.
- Раздавать его будут в Ист-Вилледже и Гарлеме, пока запасы не закончатся.
- Размер партии неизвестен.
Windows 11 вышла 5 октября, ее уже можно установить на свой компьютер, если она подходит по техническим характеристикам. Между тем недавнее исследование показало, что более половины компьютеров в мире не отвечают требованиям новой ОС.Напомним, подобную рекламную кампанию недавно устроила и Google в Японии. Перед выходом Pixel 6 технологический гигант создал чипсы в дизайне будущих смартфонов и раздал их бесплатно.