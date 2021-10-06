Мороженое создали вместе с компанией Mikey Likes It Ice Cream в дизайне операционной системы Windows 11. Раздавали его бесплатно в Нью-Йорке.

Интересно Вышел Android 12, но новая ОС пока недоступна даже на смартфонах Pixel

Что известно

Лимитированная версия десерта под названием Bloomberry выполнена в стиле стандартных обоев новой операционной системы.

Морозе Bloomberry / Фото Mikey Likes It Ice Cream

Мороженое имеет черничный вкус и голубой цвет.

Представлено оно в двух видах: в рожке и стаканчике.

Раздавать его будут в Ист-Вилледже и Гарлеме, пока запасы не закончатся.

Размер партии неизвестен.

Windows 11 вышла 5 октября, ее уже можно установить на свой компьютер, если она подходит по техническим характеристикам. Между тем недавнее исследование показало, что более половины компьютеров в мире не отвечают требованиям новой ОС.

Напомним, подобную рекламную кампанию недавно устроила и Google в Японии. Перед выходом Pixel 6 технологический гигант создал чипсы в дизайне будущих смартфонов и раздал их бесплатно.