Мороженое создали вместе с компанией Mikey Likes It Ice Cream в дизайне операционной системы Windows 11. Раздавали его бесплатно в Нью-Йорке.
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Что известно
Лимитированная версия десерта под названием Bloomberry выполнена в стиле стандартных обоев новой операционной системы.
Морозе Bloomberry / Фото Mikey Likes It Ice Cream
- Мороженое имеет черничный вкус и голубой цвет.
- Представлено оно в двух видах: в рожке и стаканчике.
- Раздавать его будут в Ист-Вилледже и Гарлеме, пока запасы не закончатся.
- Размер партии неизвестен.
Windows 11 вышла 5 октября, ее уже можно установить на свой компьютер, если она подходит по техническим характеристикам. Между тем недавнее исследование показало, что более половины компьютеров в мире не отвечают требованиям новой ОС.