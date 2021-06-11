Специальное мероприятие, посвященное анонсу обновленной платформы Windows, пройдет 24 июня. Сейчас известно, что обновленная операционка получит кардинальные изменения в дизайне и новые функции.

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Стоит ли ждать Windows 11

После анонса изменений в платформе Windows появились слухи о том, что в рамках мероприятия компания представит не просто крупное обновление Windows 10, а новую операционную систему Windows 11. Впрочем, это лишь слухи, которые не имеют под собой никаких оснований. Ранее Microsoft отмечала, что не планирует выпускать новых версий операционных систем, а сосредоточится на постоянном обновлении Windows 10.

Вместе с тем ничто не мешает компании передумать и все-таки выпустить следующую версию операционной системы Windows 11. Впрочем, в пользу того, что Microsoft все же обновит Windows 10, свидетельствует также то, что система уже начала получать ранние обновления для разработчиков с серьезными изменениями в интерфейсе.

Видео с заставками Windows

Длительность опубликованного видео в очередной раз подогревает интерес к предстоящему событию, намекая на анонс программной платформы с одиннадцатым номером. Особенность видео еще и в том, что все звуки в нем замедлены на 4000%, и Microsoft позиционирует его как расслабляющее видео для тех, кто слишком сильно взволнован приближающейся презентацией.

Звуки старых версий Windows: смотрите видео

Стоит отметить, что новый ролик является не первым намеком на скорое появление новой Windows. Ранее разработчики начали рассылать СМИ приглашения на мероприятие, которое начнется в 11:00 по восточноевропейскому времени. Кроме того, на приглашении можно увидеть новый логотип ОС, который отбрасывает тень, напоминающую силуэт числа 11. До этого руководители Microsoft говорили, что пользователей ждет презентация "Windows нового поколения".

Очевидно, что Microsoft не намерена раскрывать секреты раньше времени, поскольку даже в рамках инсайдерской программы перестали выпускаться полноценные сборки с новыми функциями. Пользователям лишь остается дождаться 24 июня и посмотреть, что именно готовит Microsoft: крупное обновление для Windows 10, новую платформу Windows 11 или что-то совершенно неожиданное.