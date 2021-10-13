Microsoft выдержала одну из самых мощных в истории интернета DDoS-атак

Облачная платформа Azure, которая предоставляет услуги серверов клиентам по всему миру, столкнулась с масштабной DDoS-атакой. По мощности она стала второй в истории.

Как сообщили в компании, атака была направлена ​​против одного из клиентов Microsoft Azure. Никакой конкретики в этом плане не предоставили.

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Что известно

Инцидент произошел еще в августе.

В целом DDoS-атака происходила трижды.

Первая волна стала самой мощной – 2,4 Тб/с. Вторая – 0,55 Тб/с. Третья – 1,7 Тб/с.

Вторая – 0,55 Тб/с. Третья – 1,7 Тб/с. Это рекорд для Azure, однако не рекорд для всего мира. Ведь год назад, в октябре 2020 года, стало известно об атаке на серверы Google Cloud мощностью 2,54 Тб/с, которая состоялась еще в 2017 году.

В целом весь процесс DDoS-атаки на Microsoft Azure длился около десяти минут.

В нем приняли участие около 70 тысяч ботов, в основном из Азиатско-Тихоокеанского региона (Малайзия, Вьетнам, Тайвань, Япония и Китай), а также из Соединенных Штатов.