Как сообщили в компании, атака была направлена против одного из клиентов Microsoft Azure. Никакой конкретики в этом плане не предоставили.
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Что известно
- Инцидент произошел еще в августе.
- В целом DDoS-атака происходила трижды.
- Первая волна стала самой мощной – 2,4 Тб/с. Вторая – 0,55 Тб/с. Третья – 1,7 Тб/с.
- Это рекорд для Azure, однако не рекорд для всего мира. Ведь год назад, в октябре 2020 года, стало известно об атаке на серверы Google Cloud мощностью 2,54 Тб/с, которая состоялась еще в 2017 году.
- В целом весь процесс DDoS-атаки на Microsoft Azure длился около десяти минут.
- В нем приняли участие около 70 тысяч ботов, в основном из Азиатско-Тихоокеанского региона (Малайзия, Вьетнам, Тайвань, Япония и Китай), а также из Соединенных Штатов.
Что такое DDoS-атака?
Это вид вредоносных действий, направленный не на похищение информации или захват мощностей и ресурсов жертвы, а на вывод из строя ее оборудования. Хакер направляет большое количество одновременных запросов на сервер, тем самым создавая избыточную нагрузку, которую аппаратура не способна выдержать. В таких атаках часто участвуют компьютеры обычных людей, объединенные в одну сеть (ботнет) с помощью вирусного программного обеспечения. Владельцы этих компьютеров, конечно же, ничего не знают о том, что их машины прямо сейчас атакуют какой-то сайт или сервер, ведь руководят скрыто и удаленно.