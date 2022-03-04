Однако Microsoft предоставляет множество услуг, ориентированных не только на обычных пользователей, но и на компании. Теперь всем им придется искать альтернативу. Которой, скорее всего, просто нет.

Интересно Еще две очень важные для промышленности компании ушли из России – Autodesk и Netscout

Какие услуги потеряют оккупанты

Сегодня мы объявляем, что приостановим все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России,

– говорится в объявлении, опубликованном на сайте Microsoft.

Пользователи лишатся возможности пользоваться платной подпиской Microsoft 365 , включающей облачные версии офисных программ (Word, Excel и др.) и увеличенное хранилище OneDrive. Однако пока неясно, будет ли компания закрывать доступ к сервису полностью, даже к бесплатной его версии.

, включающей облачные версии офисных программ (Word, Excel и др.) и увеличенное хранилище OneDrive. Однако пока неясно, будет ли компания закрывать доступ к сервису полностью, даже к бесплатной его версии. Не могут оккупанты покупать и лицензионную Windows и получать для нее обновления, в том числе и обновления безопасности для защиты от новых вирусов и уязвимостей.

и получать для нее обновления, в том числе и обновления безопасности для защиты от новых вирусов и уязвимостей. Кроме того, закроется возможность купить офлайновую версию Office, работающую без доступа к интернету. Хотя, судя по тому, что Россия является одной из стран, где преуспевает пиратство, в этом плане ситуация не сильно повлияет.

Возможно, будет закрыт доступ к ряду других сервисов и приложений, работающих через интернет без обязательной дополнительной платы. К примеру, Skype.

Остановить работу может и магазин приложений Microsoft Store, сервис Game Pass и другие.

Компании, возможно, лишатся возможности пользоваться корпоративными услугами и сервисами. К примеру, Teams, разработанный для создания общей рабочей среды и командной работы, больше не предложит расширенную версию с эксклюзивными функциями. Это приложение является бесплатным, поэтому нет гарантий, что доступ к нему будет ограничен. Сильным ударом будет для бизнеса закрытие для российского рынка Microsoft Azure – инфраструктуры облачных вычислений Microsoft, предназначенной для разработчиков приложений.

Также стоит ожидать и прекращения продаж электронных устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков, приставок Xbox.

Вместе с тем, Microsoft является одним из крупнейших разработчиков компьютерных игр в мире, которому принадлежит множество студий. Поэтому в ближайшее время гражданам, которые последние восемь лет оставались "вне политики", придется играть разве в карты, или довольствоваться пиратскими версиями.

Кто еще

Напомним, о прекращении ведения бизнеса на территории России уже объявили десятки известнейших компаний. Среди них:

Nestle, Adidas, Nike.

Apple, AMD, Intel, HP, Dell, Amazon, Adobe, Lenovo, Spotify, Play Station.

Audi, BMW, Bolt, Boeing, Шевроле, Форд, Mitsubishi, Wolkswagen, Renault, Porsche.

BBC, Disney, Paramount, Netflix, OnlyFans, Warner Bros.

FedEx, Metro, Cisco, EPAM.

Кроме того, еще многие компании закрыли возможность использования своих сервисов, запретили регистрацию новых страниц на своих ресурсах, остановили процесс оформления подписок для россиян. А некоторые – выделили средства в поддержку Украины.

Этот список далеко не полон и продолжает расширяться не по дням, а по минутам.