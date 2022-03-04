Однако Microsoft предоставляет множество услуг, ориентированных не только на обычных пользователей, но и на компании. Теперь всем им придется искать альтернативу. Которой, скорее всего, просто нет.
Интересно Еще две очень важные для промышленности компании ушли из России – Autodesk и Netscout
Какие услуги потеряют оккупанты
Сегодня мы объявляем, что приостановим все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России,
– говорится в объявлении, опубликованном на сайте Microsoft.
- Пользователи лишатся возможности пользоваться платной подпиской Microsoft 365, включающей облачные версии офисных программ (Word, Excel и др.) и увеличенное хранилище OneDrive. Однако пока неясно, будет ли компания закрывать доступ к сервису полностью, даже к бесплатной его версии.
- Не могут оккупанты покупать и лицензионную Windows и получать для нее обновления, в том числе и обновления безопасности для защиты от новых вирусов и уязвимостей.
- Кроме того, закроется возможность купить офлайновую версию Office, работающую без доступа к интернету. Хотя, судя по тому, что Россия является одной из стран, где преуспевает пиратство, в этом плане ситуация не сильно повлияет.
- Возможно, будет закрыт доступ к ряду других сервисов и приложений, работающих через интернет без обязательной дополнительной платы. К примеру, Skype.
- Остановить работу может и магазин приложений Microsoft Store, сервис Game Pass и другие.
Компании, возможно, лишатся возможности пользоваться корпоративными услугами и сервисами. К примеру, Teams, разработанный для создания общей рабочей среды и командной работы, больше не предложит расширенную версию с эксклюзивными функциями. Это приложение является бесплатным, поэтому нет гарантий, что доступ к нему будет ограничен. Сильным ударом будет для бизнеса закрытие для российского рынка Microsoft Azure – инфраструктуры облачных вычислений Microsoft, предназначенной для разработчиков приложений.
Также стоит ожидать и прекращения продаж электронных устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков, приставок Xbox.
Вместе с тем, Microsoft является одним из крупнейших разработчиков компьютерных игр в мире, которому принадлежит множество студий. Поэтому в ближайшее время гражданам, которые последние восемь лет оставались "вне политики", придется играть разве в карты, или довольствоваться пиратскими версиями.
Кто еще
Напомним, о прекращении ведения бизнеса на территории России уже объявили десятки известнейших компаний. Среди них:
- Nestle, Adidas, Nike.
- Apple, AMD, Intel, HP, Dell, Amazon, Adobe, Lenovo, Spotify, Play Station.
- Audi, BMW, Bolt, Boeing, Шевроле, Форд, Mitsubishi, Wolkswagen, Renault, Porsche.
- BBC, Disney, Paramount, Netflix, OnlyFans, Warner Bros.
- FedEx, Metro, Cisco, EPAM.
Кроме того, еще многие компании закрыли возможность использования своих сервисов, запретили регистрацию новых страниц на своих ресурсах, остановили процесс оформления подписок для россиян. А некоторые – выделили средства в поддержку Украины.
Этот список далеко не полон и продолжает расширяться не по дням, а по минутам.