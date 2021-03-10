Microsoft скоро проведет мероприятие, посвященное устройствам Surface, на котором представит сразу несколько новинок. Одними из них станут новые ноутбуки Surface Laptop на базе процессоров AMD и Intel. Также, сообщает источник, компания анонсирует новую веб-камеру. Первую за последние 11 лет.

Информации камеру пока немного. Сообщается, что она получит поддержку HDR, а также физическую шторку для тех, кто заботится о безопасности.

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Характеристики новой вебкамеры

С разрешением новинки все неоднозначно. По данным Petri, ссылающегося на источники, знакомые с планами Microsoft, камера не поддержит запись в 4K.

Microsoft в последний раз выпускала вебкамеру в 2010 году. Это была LifeCam Studio. Устройство до сих пор продается. Слухи о том, что софтверный гигант собирается представить новую веб-камеру с кодовым названием Bari впервые за долгое время начали появляться в 2019 году. Однако источник не уверено, что речь тогда шла о той же модели камеры, которую компания представит этой весной.

Кроме вебкамеры на грядущем мероприятии, которое состоится в ближайшие недели, Microsoft может представить и другие устройства, вероятно связанные с аудиотехнологиями.