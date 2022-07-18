Издание Windows Central проанализировало последние действия Microsoft и предположило, что в 2024 году нас, вероятно, ждет Windows 12. Однако что бы компания ни планировала, сейчас она не готова объявить об этом общественности. Представитель корпорации сказал журналистам, что она "не комментирует слухи или предположения".

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Что известно

На смену Windows Vista 2006 пришла Windows 7 2009 года, Windows 8 2012 года и Windows 10 2015 года. Наконец после шестилетнего перерыва в 2021 году мы увидели Windows 11 и в компании пообещали, что продолжат совершенствовать две последние версии примерно раз в квартал. В течение года так и было: Microsoft выпускала мелкие обновления небольшими порциями.

Вместе с тем планировались большие обновления раз в год. Но Windows Central сообщает, что обновление функций Windows 11 2023 уже было "отменено", что свидетельствует о том, что большая модель ежегодного обновления может прекратиться навсегда, а те изменения и новые функции, которые планировались для 11 версии, теперь попадут в 12-ю.

Как пишет источник, возврат к более четко очерченным выпускам Windows может иметь преимущества: это возможность внести более значительные изменения в пользовательский интерфейс или внутренние усовершенствования, а также извлечь выгоду от дополнительной осведомленности пользователей и внимания СМИ, сопровождающие основные обновления. Это также шанс изменить системные требования, гарантируя, что любая система под управлением Windows 12 имеет более производительное оборудование, чем работающая под управлением Windows 11.

Одновременно это может стать минусом для сторонних разработчиков и IT-администраторов, ведь постоянное изменение версии Windows заставит их адаптировать свои программы к все большему количеству ОС, что обернется проблемами и вернет нас к "вредной привычке" прошлого, когда администраторы пропускали "менее желаемые" версии Windows (например, 8 или Vista), оставаясь на более популярных и стабильных.