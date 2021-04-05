Ранее Microsoft уже пыталась добавить в свою операционную систему нечто подобное. В Windows Vista была функция боковой панели, которая добавляла так называемые "гаджеты для рабочего стола" – дополнительные инструменты, в том числе созданные сторонними разработчиками. Со временем Microsoft отказалась от использования этой функции, но, похоже, идея не умерла.

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Согласно имеющимся данным, некоторым пользователям Edge Canary (тестовая версия браузера Edge) стала доступна опция активации виджетов поиска, а также вертикальный и горизонтальный варианты панели новостей. Причем на этой панели появляются данные не только об актуальных событиях, но и контенте, подобранных по интересам пользователя.



Microsoft возвращает в Windows 10 виджеты рабочего стола / Фото Windows Latest

После активации виджеты будут отображаться поверх других окон, благодаря чему пользователь сможет пользоваться ими при взаимодействии с другими приложениями.

Например, плавающая панель поиска будет полезной, ведь не потребует открытия браузера. Что касается виджета новостей, то в нем, помимо самих новостей, может отображаться информация о погоде, курсе валют и прочее.

Виджеты легко перемещаются и сворачиваются, за счет чего пользователь может разместить их на экране в соответствии с собственными предпочтениями.

Поскольку сейчас функция виджетов доступна только ограниченному числу пользователей Edge Canary, говорить о ее появлении в стабильных версиях еще рано.