Microsoft официально представила платформу Viva, нацеленную на профессиональное развитие и поддержание благоприятного эмоционального состояния сотрудников, работающих удаленно. Microsoft заявляет, что Viva содержит инструменты для обеспечения вовлеченности и обучения, а также позволяет сотрудникам обмениваться знаниями в ходе рабочего процесса.

Viva обладает высоким уровнем интеграции с Microsoft 365 Teams. Некоторые из модулей сервиса будут запущены позже в течении года.

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Какие возможности предоставляет сервис

Viva Insights сможет помочь организовать свое время, чтобы обеспечить эффективное выполнение работы и снизить риск переутомления и эмоционального выгорания. Модуль предоставит менеджерам рекомендации по созданию сплоченной и успешной команды. Руководители получат инструмент для построения эффективных организационных моделей и отслеживания тенденций. Также, сервис предусматривает возможность использования данных сторонних решений, таких как Zoom и Workday.

Viva Learning объединяет в одном месте все учебные ресурсы, доступные в компании, а также контент от Microsoft Learn и курсы сторонних провайдеров, такие как Coursera и Skillsoft.

Viva Topics предназначен для поиска информации внутри компании. Инструмент использует искусственный интеллект для автоматической организации данных по категориям.

Viva Connections позволит осуществлять внутренние коммуникации и доступ к ресурсам компании. Connections для ПК появится в первой половине этого года, а мобильное приложение выйдет ближе к его концу.

Компания отмечает, что обеспечение конфиденциальности использует деидентификацию – точные данные об активности пользователя в системе видно только ему самому. Менеджеры и руководители получают усредненные обезличенные данные.

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